“Bleva diçka që i mungon Labinot Rexhës, dhe i fërgova sy”, Labi thumbon banorët në videon e fundit
I eliminuari nga Big Brother VIP Kosova, Labinot Haxhiu, ka vendosur të reagojë publikisht pas largimit nga shtëpia, duke zgjedhur platformën TikTok për të shprehur mendimet e tij.
Në paraqitjen e tij, ai nuk i kurseu thumbat dhe ironitë ndaj disa prej banorëve që vazhdojnë lojën.
Ndërsa shihej duke gatuar, Labi bëri një koment ironik lidhur me pastërtinë në shtëpinë e Big Brother-it, duke e shoqëruar me një krahasim provokues.
Labinot/TikTok
“Që 8 javë sa isha brenda, frigoriferit tim këtu në shtëpi tani po i vjen era”, u shpreh ai, për të vazhduar menjëherë me deklaratën: “Erë si banorët aty brenda që nuk laheshin nga pesë ditë”.
Momenti më i komentuar i videos ishte mesazhi i drejtpërdrejtë për kundërshtarin e tij në lojë, Labinot Rexhën, me të cilin pati përplasje të forta gjatë qëndrimit në shtëpi.
Duke përdorur ironi, ai deklaroi: “Bleva diçka që i mungon Labinot Rexhës, i dhe i fërgova sy”, një frazë që sipas tij nënkupton mungesë guximi apo force karakteri.
Nga kjo dalje publike, vihet re se ish-banorit ende i kanë mbetur shumë për të thënë lidhur me përvojën e tij në shtëpinë më të famshme në Kosovë.
Në përmbyllje të videos, Labi njoftoi ndjekësit se së shpejti do të realizojë një sesion pyetje-përgjigje (Q&A), ku do të flasë hapur për gjithçka që ka përjetuar gjatë aventurës së tij në Big Brother VIP Kosova. /Telegrafi/
@labiscockbook Faleminderit krejve per dashnish qe ma keni dhon gjat qendrimit tem ne Big brother vip kosova 4 ju dua shume ( sidomos #bbvipks4 ne twitter ) @Rent a Car Prishtina Airport As Requested Elijona‘s favorite Sandwich #fyp #bbvk4 #shqip #kosova ♬ Originalton - Labinot