Bill Gates tërhiqet nga samiti i inteligjencës artificiale në Indi për shkak të polemikave rreth dosjeve të Epstein
Bill Gates nuk do të mbajë fjalimin e tij në Samitin e ndikimit të AI-së në Delhi të Indisë, tha organizata e tij filantropike disa orë para se bashkëthemeluesi i Microsoft të fliste.
Fondacioni Gates tha se vendimi u mor pas "shqyrtimit të kujdesshëm" dhe "për të siguruar që fokusi të mbetet në prioritetet kryesore të [samitit]", por nuk dha detaje, transmeton Telegrafi.
Tërheqja e Gates vjen mes një polemike mbi lidhjet e tij me shkelësin e ndjerë të ligjit seksual Jeffrey Epstein, pasi ai u emërua në dosjet e reja të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së në janar.
Zëdhënësi i Gates i ka quajtur pretendimet në dosje "absolutisht absurde dhe plotësisht të rreme", dhe miliarderi ka thënë se i vjen keq që kaloi kohë me Epstein.
Gates nuk është akuzuar për keqbërje nga asnjë prej viktimave të Epstein, dhe shfaqja e emrit të tij në dosje nuk nënkupton aktivitet kriminal të asnjë lloji.
Fondacioni Gates tha se Ankur Vora, president i zyrave të saj në Afrikë dhe Indi, do të flasë në samit në vend të Gates.
Organizata shtoi se mbetet "plotësisht e përkushtuar" ndaj punës së saj në Indi për të çuar përpara "objektivat e përbashkëta të shëndetit dhe zhvillimit".
Tërheqja e tij është një goditje për samitin, të cilin India e ka paraqitur si një takim kryesor për ta pozicionuar vendin si një qendër globale të AI-së.
Megjithatë, të enjten do të flasin edhe emra të tjerë të mëdhenj, përfshirë drejtorin ekzekutiv të OpenAI, Sam Altman, dhe drejtorin ekzekutiv të Anthropic, Dario Amodei.
Në fjalimet e tyre, kryeministri indian Narendra Modi dhe presidenti francez Emmanuel Macron bënë thirrje për demokratizimin e AI-së dhe për një qasje të përbashkët ndaj inovacionit.
Modi tha se ekzistonte nevoja për të ndarë teknologjinë "në mënyrë që njerëzit të mos bëhen thjesht një pikë të dhënash për AI-në ose të mbeten një lëndë e parë për IA-në".
"IA duhet të bëhet një medium për përfshirje dhe fuqizim, veçanërisht për Jugun Global", tha ai. /Telegrafi/