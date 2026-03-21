Një grua e moshës madhore sonte ka rënë nga Ura e Moglicës, në Gjakovë.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për Rajonin e Gjakovës, toger Sheremet Elezaj.

Elezaj pohoi se viktima kishte rënë në ujë, teksa njësitet mjekësore e shoqëruan drejt spitalit të Gjakovës.

“Personeli mjekësor i ka ofruar ndihmën e parë dhe më pas është dërguar për trajtim të mëtejshëm mjekësor”, deklaroi Elezaj.

Fatkeqësisht, viktimës iu përkeqësua gjendja shëndetësore dhe ka ndërruar jetë.

“Rreh orës 21:30 jemi njoftuar nga spitali se viktimës i është keqësuar gjendja shëndetësore dhe ka ndërruar jetë”, shtoi Elezaj.

Ai bën me dije se njësitet relevante janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për të zbardhur plotësisht rastin.

