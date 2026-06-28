Biden kritikon ashpër Trumpin: Uau çfarë humbësi
Ish-presidenti amerikan, Joe Biden e quajti presidentin Donald Trump “një humbës” në një fjalim, ku përmendi përpjekjen e pasardhësit të tij presidencial për transformimin e Uashingtonit.
Biden iu referua Trumpit si “i paaftë, i korruptuar dhe i kotë”.
Ai i tha këto komente ndërsa mbajti fjalimin kryesor në një gala në Hanover të Maryland, të organizuar nga partia Demokratike e shtetit, e cila shpreson të ndihmojë në marrjen e kontrollit të Kongresit nga Trump dhe aleatët e tij republikanë gjatë zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit.
Fjalimi 10-minutësh i Bidenit preku prishjen e Krahut Lindor të Shtëpisë së Bardhë nga Trumpi për të krijuar hapësirë për një sallë vallëzimi dhe heqjen e emrit të tij të urdhëruar nga gjykata pasi e shtoi atë në fasadën e Qendrës John Kennedy për Artet Performuese.
Ai gjithashtu përmendi se si administrata ka kërkuar të kompensojë ata që janë dënuar dhe më pas janë falur nga presidenti për rolet në sulmin e dhunshëm në Kapitolin e SHBA-së më 6 janar 2021, pasi mandati i parë i Trumpit në Zyrën Ovale përfundoi me humbje ndaj Bidenit.
“Uau. Çfarë humbësi”, tha ai.
Biden kritikoi gjithashtu marrëdhënien e Trumpit me Vladimir Putin pasi forcat e udhëheqësit rus pushtuan Ukrainën në vitin 2022.
Ndër tjera, Biden akuzoi Trumpin për “shtrembërim dhe shkatërrim të qëllimshëm” të aleancës ushtarake të NATO-s, e parë gjerësisht si e tendosur nga lufta që SHBA-të dhe Izraeli filluan në Iran në fund të shkurtit.
“Ai e ka zvogëluar pozitën tonë në botë më shumë se çdo president në histori”, tha Biden. /Telegrafi/