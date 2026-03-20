Besimtarët falin Bajramin në Prizren me plisa në kokë
Një grup besimtarësh myslimanë në Prizren kanë zgjedhur një mënyrë të veçantë për ta falur Namazin e Fitër Bajramit, duke i dhënë kësaj dite një dimension simbolik përtej aspektit fetar.
Gjatë faljes, imami që udhëhoqi ceremoninë u pa me plis në kokë, në të cilin mbante simbolin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), një element që tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve.
Ky veprim u interpretua nga disa si një ndërthurje e identitetit fetar me atë kombëtar, ndërsa të tjerë e panë si një formë shprehjeje simbolike në një ditë feste për besimtarët myslimanë.
Fitër Bajrami, një nga festat më të rëndësishme në kalendarin islam, tradicionalisht shënohet me faljen e namazit, vizita familjare dhe akte bamirësie.
Top Lajme
Jobs
Real Estate