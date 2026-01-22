Bes Kallaku në lidhje të re dashurie? Tregon më shumë përmes tatuazhit të ri
Aktori i njohur shqiptar, Bes Kallaku, ka marrë vëmendje me një postim të rri në rrjete sociale.
Bëhet fjalë për një tatuazh të ri, i cili ka lënë të nënkuptohet shumë për jetën e tij personale.
Këngëtari duket se ka gjetur dashurinë e re, ndonëse nuk ka ndarë më shumë detaje.
Foto: Instagram
Në një tatuazh të radhës ka shkruar 'Ejona' dhe një datë, ndërkohë që shihet një dorë e një vajzës.
"Ejona 25.12.2025. Trëndafil në kohë lufte", thuhet në tatuazhin e ri të Kallakut.
Duket se kjo është gruaja që ia ka marrë zemrën Besit, edhe pse nuk ka deklaruar akoma asgjë.
Besi ka një kohë që është ndarë nga këngëtarja Xhensila Myrtezaj, me të cilën ka dy fëmijë. /Telegrafi/
