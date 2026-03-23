Berisha: Për Edi Ramën nuk do ketë më vrimë miu ku do futet
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbajti një fjalim para mbështetësve pas protestës së fundit të opozitës, duke vlerësuar pjesëmarrjen e qytetarëve dhe duke e lidhur qëndresën e tyre me përvjetorin e përmbysjes së diktaturës komuniste 34 vite më parë.
Berisha e përshkroi protestën si një “goditje të merituar” ndaj asaj që e quajti “diktatura e sotme” dhe paralajmëroi përshkallëzim të aksionit opozitar, duke garantuar se tubimi i ardhshëm do të jetë më i madh.
“Një përshëndetje, një mirënjohje të pakufishme, me qëndresën tuaj nderuat më shumë se kurrë këtë datë, përmbysjen e diktaturës komuniste 34 vite më parë, por i dhatë goditjen e merituar diktaturës së sotme. Ju garantoj se tjetra do jetë me e shkëlqyer. Për Edi Ramën nuk do ketë më vrimë miu ku do futet. Kryengritja paqësore e shqiptarëve do ti japë ndëshkimin që meriton”, tha Berisha. /Euronews.al/