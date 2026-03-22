Berisha ndihet keq nga gazi lotësjellës, truprojat e rrethojnë dhe e largojnë menjëherë drejt shtëpisë
Ndërsa protestuesit e opozitës vijojnë të marshojnë në rrugët e kryeqytetit, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka braktisur protestën për shkak të efektit të gazit lotsjellës që hodhi policia pranë godinës së AKSHI-t.
Sipas raportimeve, Berisha u rrethua fillimisht nga truprojat e tij pasi hasi probleme me sytë dhe frymëmarrjen, për shkak të gazit lotsjellës të hedhur në rrugën Ismail Qemali. Më pas, ai u largua drejt banesës së tij, ku ndodhet aktualisht poshtë saj së bashku me disa mbështetës.
Më pas Berisha i është rikthyer sërish marshimit në rrugët e Tiranës.
Top Lajme
Jobs
Real Estate