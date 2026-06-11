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Pas fjalës së tij në Kuvend, kreu i PD-së, Sali Berisha dha një prononcim për gazetarët jashtë ambienteve të Parlamentit, ku sqaroi heqjen e non gratës nga SHBA.

Sali Berisha u shpreh se nuk ka qenë kurrë non grata, pot ka pasur vetëm një sanksion. Sakaq theksoi se ka pasur komunikim zyrtar me përfaqësues të SHBA për non gratën.

“Unë erdha, u krye”, Berisha konfirmon heqjen e “non gratës” nga SHBA

“U ktheva. Sali Berisha s’ka qenë kurrë non grata. Nëse doni, po të them: Sali Berisha s’ka qenë kurrë non grata. Ka pasur një sanksion.

Kundërshtarët e kanë quajtur këtë non grata, por edhe unë nuk është se e kundërshtova. Ka pasur një ndalim hyrjeje për ato arsye në SHBA. Sot unë them u ktheva. Kam pasur komunikim zyrtar, ndaj jam këtu sot. Mirupafshim!“, u shpreh Berisha. /Tch/

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