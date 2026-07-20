ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Kjo javë do të nisë me temperatura të larta, të cilat kanë “pushtuar” vendin tonë.

Moti pritet të jetë i kthjellët me diell gjatë gjithë ditës.

Termometri edhe sot pritet të shënojë temperatura mbi 37 gradë Celsius.

Po ashtu edhe në mëngjes temperaturat ishin të larta, ku minimalisht u regjistrua 23 gradë Celsius.

Era pritet të fryjë me shpejtësi të ulët, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 1 ballë. /tch/

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