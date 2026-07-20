Java nis me temperatura të larta, ja sa parashikohet të shënojë termometri sot
Kjo javë do të nisë me temperatura të larta, të cilat kanë “pushtuar” vendin tonë.
Moti pritet të jetë i kthjellët me diell gjatë gjithë ditës.
Termometri edhe sot pritet të shënojë temperatura mbi 37 gradë Celsius.
Po ashtu edhe në mëngjes temperaturat ishin të larta, ku minimalisht u regjistrua 23 gradë Celsius.
Era pritet të fryjë me shpejtësi të ulët, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 1 ballë. /tch/
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