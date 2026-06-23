Beogradi zyrtar mbron hapur Radoiçiqin, Petkoviq e quan “patriot” organizatorin e sulmit terrorist në Banjskë
Petar Petkoviq, drejtor i të ashtuquajturës Zyrë për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, përmes një deklarate ka mbrojtur publikisht Milan Radoiçiqin, të cilin autoritetet e Kosovës e kanë identifikuar si organizatorin kryesor të sulmit terrorist të 24 shtatorit 2023 në Banjskë.
Petkoviq, në reagimin e tij në “X” ndaj kritikave të opozitës serbe, e quajti “të ulët dhe të turpshme” akuzën se Radoiçiq është përgjegjës për terrorin ndaj serbëve, duke e hedhur fajin tërësisht te kryeministri në detyrë Albin Kurti.
Petkoviqi sulmoi edhe politikanin opozitar serb, Miroslav Aleksiq, për shkak të kritikave ndaj Radoiçiqit, duke deklaruar se “një patriot serb nuk e dëbon popullin e vet, por lufton për të me zemër e me shpirt”.
Kjo deklaratë vjen si një mbështetje e qartë politike nga Beogradi zyrtar për një figurë të lidhur me sulmin e armatosur kundër forcave të rendit të Kosovës.
Radoiçiq vetë ka pranuar përgjegjësinë për organizimin e sulmit, duke thënë se ai personalisht ka bërë të gjitha përgatitjet logjistike. Pavarësisht kësaj, ai vazhdon të jetë i lirë në Serbi, pa u ndjekur penalisht nga autoritetet serbe.
Për sulmin terrorist në Banjskë, bashkësia ndërkombëtare, përfshirë NATO-n kanë kërkuar në vazhdimësi përgjegjësi nga Serbia duke kërkuar që Milan Radoiçiq të sillet para drejtësisë. /Telegrafi/
Бедна је и срамна оптужба да је за терор над Србима крив Радоичић, а не србомрзац Курти! Алексић треба већ једном да научи да српски патриота не протерује сопствени народ, већ се за њега бори срцем и душом, онако како то ни Алексић ни Рашић никада неће разумети, а још мање умети!
— Петар Петковић (@PetkovicPetar) June 23, 2026