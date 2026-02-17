Belgjika thërret ambasadorin e SHBA-së në debat mbi akuzat për antisemitizëm
Belgjika thirri ambasadorin e SHBA-së të martën pas një debati që shpërtheu në mediat sociale mbi akuzat për ndjekje penale antisemite të komunitetit hebraik në vend.
Debati u nxit nga lajmi se autoritetet belge po hetojnë nëse tre burra në Antwerp po kryenin cirkumcizion pa trajnim të certifikuar mjekësor, sipas raporteve të medias.
Ligji belg thotë se të gjitha procedurat mjekësore duhet të kryhen nga profesionistë të licencuar - një rregull që Belgjika beson se shtrihet edhe te mohelët, të cilët kryejnë cirkumcizion sipas riteve hebraike.
Ambasadori i SHBA-së në Belgjikë, Bill White, tha në një postim në X të hënën se "antisemitizmi është i papranueshëm në çdo formë dhe duhet të çrrënjoset nga shoqëria jonë".
Sipas White, hetimi përfaqësonte "ngacmim të papranueshëm të komunitetit hebraik këtu në Antwerp dhe në Belgjikë".
White gjithashtu kritikoi ministrin belg të Shëndetësisë, Frank Vandenbroucke, duke e quajtur atë "shumë të pasjellshëm" dhe duke e akuzuar atë për përdorimin e një "taktike dinake" në këtë rast.
Anti Semitism is UNACCEPTABLE in any form & it must be rooted out of our society.
President TRUMP @POTUS @realDonaldTrump @JDVance @VP @SecRubio @StateSEAS @DeputySecState and I call upon all of Belgium to do a much better job on this subject !
TO BELGIUM,
SPECIFICALLY YOU…
— Ambassador Bill White (@BillWhiteUSA) February 16, 2026
"Ju duhet të bëni një dispozitë ligjore për të lejuar mohelët fetarë hebrenj të kryejnë detyrat e tyre këtu në Belgjikë", tha ai.
Ministri i Jashtëm belg, Maxime Prévot, u përgjigj në një postim të veçantë në X, duke shkruar se "etiketimi i Belgjikës si antisemite nuk është vetëm i gabuar, por është dezinformim i rrezikshëm që minon luftën e vërtetë kundër urrejtjes".
"Një ambasador i akredituar në Belgjikë ka përgjegjësinë të respektojë institucionet tona, përfaqësuesit tanë të zgjedhur dhe pavarësinë e sistemit tonë gjyqësor", tha Prévot.
(EN) Any suggestion that Belgium is antisemitic is false, offensive, and unacceptable. Belgium condemns antisemitism with the greatest firmness. The fight against antisemitism, and all forms of hatred and discrimination, is an absolute priority for our country.
Everyone must be…
— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) February 16, 2026
"Sulmet personale kundër një ministri belg dhe ndërhyrja në çështjet gjyqësore shkelin normat themelore diplomatike", tha ndër tjera.
Prévot tha se "ligji belg lejon cirkumcizionin ritual kur kryhet nga një mjek i kualifikuar sipas standardeve të rrepta të shëndetit dhe sigurisë".
Ai gjithashtu deklaroi se nuk do të komentonte për një hetim në vazhdim. /Telegrafi/