Belgjika do të vendosë sistem të mbrojtjes ajrore në portin e Antwerpit për t'u përballur me kërcënimet nga dronë
Belgjika po përgatitet të vendosë një sistem mbrojtjeje ajrore në portin e Antwerpit për t'u përballur me kërcënimin në rritje nga dronët ndaj infrastrukturës kritike, tha të enjten një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes.
Vitin e kaluar, Belgjika u përball me një seri ndërhyrjesh me dronë që detyruan mbyllje të përkohshme në aeroportet belge dhe një bazë ajrore ushtarake, transmeton Telegrafi.
Shfaqje të shumta dronësh u raportuan gjithashtu mbi portin e Antwerpit - duke përfshirë sipër centraleve bërthamore, kompleksit kimik BASF dhe terminalit të kontejnerëve Europa - duke ngritur alarm mbi cenueshmërinë e vendeve kryesore industriale dhe energjetike.
Zëdhënësi nuk pranoi të jepte detaje specifike mbi planet - të raportuara për herë të parë nga media belge - duke përmendur arsye sigurie operacionale, por shtoi se sistemi do të porositet së shpejti.
"Një sistem mbrojtjeje ajrore po vjen në portin e Antwerpit. Është një lloj NASAMS", tha kryebashkiaku i Antwerpit, Bart De Wever, në një aktivitet të mërkurën në portin e Antwerpit-Bruges, sipas gazetës Gazet van Antwerpen.
Një zëdhënës i portit tha se vendosja pasqyron rëndësinë strategjike të qendrës: "Duke pasur parasysh rëndësinë e portit tonë si një motor ekonomik i Belgjikës, është thelbësore që porti të mbrohet dhe të sigurohet, si në aspektin digjital ashtu edhe fizik."
Sistemi NASAMS është projektuar për t'u mbrojtur nga dronë, aeroplanë luftarakë dhe kërcënime të tjera ajrore me rreze të shkurtër veprimi. /Telegrafi/