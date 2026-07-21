Bëhet virale banderola e Yamalit nga festa e titullit të Kupës së Botës, ka të bëjë me përleshjen Gavi-Paredes
Ekipi kombëtar spanjoll i futbollit u prit në Madrid me festime të mëdha pasi fitoi titullin e dytë të Kupës së Botës. Me të mbërritur në kryeqytet, ekipi udhëtoi nëpër rrugë me një autobus të hapur drejt sheshit Cibeles, ku dhjetëra mijëra tifozë festuan një ditë të paharrueshme me kampionët.
Ndërsa kalonin nëpër qytet, atmosfera në autobus ishte euforike - duke festuar me pije, muzikë dhe flamuj të shumtë spanjollë. Kishte edhe vend për shaka midis lojtarëve, njëra prej të cilave, e drejtuar nga Lamine Yamal, u bë një hit viral.
Gjatë maratonës festive, tifozët arritën t’u hidhnin lojtarëve një banderolë të pazakontë. Në njërën anë ishte një fotografi e Keyne, vëllait të vogël të Lamine Yamal, i paraqitur si Jezu Krishti, duke aluduar në popullaritetin e tij të fituar nga brohoritjet pasionante nga tribunat.
Por ana tjetër e banderolës shkaktoi reagimin më të madh. Shkruhej: "Ngjarja e vitit: Paredes kundër Gavi", duke iu referuar ngjarjes së njohur të boksit të organizuar nga Ibai Llanos që mbledh së bashku personazhe të famshëm.
Duke shfaqur banderolën, Yamal thirri "Shihemi!" dhe madje e ftoi publikisht organizatorin Ibai Llanos të organizonte një ndeshje midis Gavit dhe Paredes në edicionin e ardhshëm të spektaklit. Pasi ia treguan atë audiencës, kampionët e botës ua kthyen banderolën pronarëve të saj.
Lamine Yamal holding a sign that says, "Event of the year: Paredes vs. Gavi" 💀 pic.twitter.com/yDFHwcnKx1
— ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2026
Sfondi i ndeshjes finale të Kupës së Botës
Mesazhi në banderolë nuk ishte i rastësishëm. Ai i referohej një incidenti të tensionuar që ndodhi menjëherë pas vërshëllimës së fundit në finalen kundër Argjentinës, gjë që i shtyu tifozët spanjollë të kërkonin një përballje në ring. Aktori kryesor ishte mesfushori argjentinas Leandro Paredes, vrazhdësia e të cilit gjatë ndeshjes kishte zemëruar tifozët spanjollë.
Pas ndeshjes, Paredes e sulmoi verbalisht dhe më pas fizikisht Eric Garcian në fushën e stadiumit MetLife, duke e kapur për qafe. Duke e parë këtë, Gavi vrapoi menjëherë për të mbrojtur shokun e tij të skuadrës, duke u futur mes një grupi lojtarësh argjentinas.
Paredes më pas e sulmoi edhe atë - duke e tërhequr nga bluza, duke e goditur me grusht në fytyrë dhe më pas duke e shtyrë ndërsa ai ishte tashmë në tokë.
Reagimi i Gavit nuk i habiti ata që e njihnin stilin e tij të lojës. I njohur gjithmonë për shpirtin e tij konkurrues dhe përkushtimin e pakompromis, ai edhe një herë i doli në mbrojtje shokëve të ekipit përballë provokimit të Paredes.
FIFA ka nisur një hetim ndaj Leandro Paredes pas sulmit pas finales. /Telegrafi/