Begaj uron Haxhiun: Shqipëria do të qëndrojë pranë Kosovës
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj ka uruar Albulena Haxhiun, e cila sot u zgjodh kryetare e Kuvendit.
Begaj në një postim në Facebook ka shkruar se Shqipëria do të vijojë të qëndrojë pranë Kosovës.
“Punime të mbara Kuvendit të Republikës së Kosovës në Legjislaturën X! Urime, znj. Albulena Haxhiu, për zgjedhjen Kryetare e Kuvendit!
Shqipëria do të vijojë të qëndrojë pranë Kosovës, në mbështetje të institucioneve demokratike të saj dhe rrugëtimit Euroatlantik!”, shkruan ai. /Telegrafi/
