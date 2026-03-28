Befason komentatori i njohur turk: Vedat Muriqi dëshironte të luante për Kombëtaren e Turqisë, gjithçka ishte praktikisht e kryer
Ylli i Mallorcas Vedat Muriqi vite më parë kishte shprehur dëshirë për të përfaqësuar Turqinë në nivelin ndërkombëtar, kështu ka deklaruar komentatori i A Spor Haldun Domaç.
Muriqi që tani mban shiritin e kapitenit te “Dardanët” po përgatitet për sfidën më të rëndësishme në histori të Kosovës, play-offin e Kampionatit Botëror ndaj turqve.
Megjithatë, Domaç pretendon se Muriqi kishte dëshirë për të luajtur për Turqinë në nivelin ndërkombëtar, duke shtuar se marrëveshja ishte e kompletuar por dështoi në fund shkaku i disa detajeve të vogla.
“Vedat Muriqi vërtetë donte të luante për kombëtaren tonë. Fati Terim ishte përzgjedhësi në atë periudhë”.
“Aktualisht, shumica e dokumenteve ishin plotësuar kur ishte te Giresunspor, por në fund nuk ndodhi shkaku i disa detajeve të vogla”.
Haldun Domaç: "Vedat Muriqi, Milli Takımımızda oynamayı çok istedi.
O dönem Fatih Terim teknik direktördü.
Evrakların çoğu Giresunspor'dayken tamamlandı, ancak küçük detaylar nedeniyle gerçekleşmedi."
“Më kujtohen ato ditë. Nëse më pyesni se nga e di atëherë mund t’iu them se jam nga Giresun dhe kisha biseduar me Vedatin kohë pas kohe”, pretendon ky i fundit.
Muriqi përndryshe është golashënuesi më i mirë në historinë e Kosovës kurse të martën mbrëma do të provojë të shkruajë historinë me shtetin tonë për ta siguruar pjesëmarrjen e parë në një kompeticion madhor./Telegrafi/