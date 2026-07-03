Bebe Rexha zbulon si e bindi Faithless për “New Religion”: M’u desh shumë kohë ta merrja aprovimin
Bebe Rexha ka treguar së fundmi historinë pas njërës prej këngëve më të komentuara të albumit të saj të ri, “Dirty Blonde”.
Në një intervistë për revistën PAPER, artistja shqiptare me famë ndërkombëtare foli për këngën “New Religion”, e cila është ndërtuar mbi një sample nga hiti legjendar i viteve ’90, “Insomnia” i grupit britanik Faithless. Dhe siç duket, marrja e lejes për ta përdorur këtë pjesë ikonike nuk ishte aspak proces i thjeshtë, sepse industria muzikore, natyrisht, e ka talent ta kthejë edhe një ide të mirë në maratonë burokratike.
Bebe tregoi se iu desh “shumë, shumë kohë” për ta marrë aprovimin për sample-in, duke pranuar se në një moment nuk ishte e sigurt nëse do të lejohej ta përdorte fare. Ajo tha se gjatë këtij procesi kishte folur me Rollo dhe Sister Bliss, dy nga figurat kyçe të Faithless, madje kishte shkuar edhe në brunch me Sister Bliss për ta njohur më nga afër.
“Kam folur me Rollo-n, kam folur me Sister Bliss. Kam ngrënë brunch me Sister Bliss. E njoha. Ajo është shumë cool, shumë e mençur”, tregoi Bebe për PAPER, duke shtuar se ndihet me fat që Faithless ia lejoi përdorimin e sample-it.
- YouTube youtu.be
“Insomnia” konsiderohet një prej këngëve më të njohura të muzikës elektronike të viteve ’90, ndaj ripërpunimi i saj në një projekt të ri kërkonte jo vetëm leje ligjore, por edhe besim artistik. Në rastin e Bebes, ky besim duket se u ndërtua hap pas hapi, përmes bisedave, takimeve dhe respektit ndaj origjinalit.
Rezultati i këtij procesi është “New Religion”, një këngë energjike dance/EDM që ruan pulsin e errët dhe hipnotik të “Insomnia”, por e sjell atë në botën e re muzikore të Bebe Rexhës. PAPER e përshkruan këngën si një nga momentet kryesore të epokës së saj të re, pas largimit nga Warner Records dhe kalimit në një marrëveshje të pavarur me Empire.
- YouTube youtu.be
“New Religion” është pjesë e albumit “Dirty Blonde”, i cili shënon një kapitull të rëndësishëm për këngëtaren. Sipas PAPER, albumi debutoi në vendin e parë në klasifikimin Billboard Top Dance Albums, me 19 mijë njësi ekuivalente të shitura në javën e parë.
Për Bebe Rexhën, kjo këngë duket të jetë më shumë se thjesht një ripërpunim i një hiti të madh. Është një deklaratë për drejtimin e saj të ri artistik: më dance, më e lirë dhe më e vendosur për të ndërtuar muzikën që ajo vetë dëshiron.
Me “New Religion”, Bebe nuk e kopjon “Insomnia”-n, por e përdor si themel për një version të ri, të përshtatur me energjinë e saj dhe me identitetin e albumit “Dirty Blonde”. Dhe nëse për ta arritur këtë iu desh edhe një brunch strategjik me Sister Bliss, atëherë le të shënohet: nganjëherë diplomacia muzikore bëhet me kafe, bisedë dhe shumë durim. /Telegrafi/