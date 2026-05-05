BE këshillon vendet anëtare kundër përdorimit të pajisjeve kineze në rrjetet e telekomunikacionit
Bashkimi Evropian po rrit presionin ndaj përdorimit të pajisjeve kineze në rrjetet e telekomunikacionit, duke u dhënë sinjal të qartë shteteve anëtare që të shmangin furnizues si Huawei dhe ZTE.
Një zëdhënës i Komisioni Evropian konfirmoi se kjo është një rekomandim dhe jo një ligj detyrues, por ai tregon drejtimin e politikave të ardhshme në nivel të BE-së.
Ky hap lidhet me përpjekjet për forcimin e sigurisë kibernetike, përfshirë paketën e re të njohur si Cybersecurity Act 2.0, e cila synon të identifikojë furnizuesit me rrezik të lartë dhe të mbrojë sektorë kritikë si telekomunikacioni.
Autoritetet evropiane theksojnë shqetësimet për ndërhyrje të mundshme të huaja dhe dobësi në zinxhirin e furnizimit, sidomos në rrjetet 5G.
Nga ana tjetër, zyrtarët kinezë kanë paralajmëruar masa kundërpërgjigjeje, duke i cilësuar këto politika si diskriminuese dhe të dëmshme për marrëdhëniet tregtare mes BE-së dhe Kinës.
Nëse këto rekomandime zbatohen gjerësisht, ato mund të çojnë drejt një kufizimi de facto të pajisjeve kineze në infrastrukturën digjitale evropiane. /Telegrafi/