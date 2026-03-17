BE do të ofrojë 458 milionë euro ndihmë humanitare për Lindjen e Mesme
Bashkimi Evropian do të ofrojë 458 milionë euro ndihmë humanitare për Lindjen e Mesme në përgjigje të konfliktit të vazhdueshëm në rajon.
“Në një Lindje të Mesme të shkatërruar nga lufta, Bashkimi Evropian po bën një hap përpara ndërsa të tjerët po tërhiqen”, tha Hadja Lahbib, komisionerja humanitare e bllokut, duke njoftuar mbështetjen në Bruksel.
Raportohet se organizatat ndërkombëtare të ndihmës kanë shprehur shqetësimet e tyre në lidhje me përkeqësimin e kushteve humanitare në rajon, veçanërisht në Liban, ku mendohet se më shumë se 850,000 njerëz janë zhvendosur.
Javën e kaluar, Kombet e Bashkuara njoftuan qëllimet e tyre për të siguruar më shumë se 300 milionë dollarë ndihmë humanitare për Libanin.
Ato theksojnë se përshkallëzimi i konfliktit mund të përkeqësojë më tej kushtet e jetesës për miliona civilë, duke rritur numrin e të zhvendosurve dhe presionin mbi shërbimet bazë.
Për këtë arsye, organizatat ndërkombëtare dhe agjencitë e ndihmës po bëjnë thirrje për më shumë mbështetje dhe koordinim global, në mënyrë që ndihma humanitare të arrijë tek komunitetet më të prekura nga lufta. /Telegrafi/