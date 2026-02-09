BE do të ndalojë shkatërrimin e rrobave dhe këpucëve të pashitura
Bashkimi Evropian do të ndalojë disa kompani nga shkatërrimi i rrobave, aksesorëve të veshjeve dhe këpucëve të pashitura në një përpjekje për të ulur mbeturinat tekstile.
Ndalimi do të zbatohet për kompanitë e mëdha nga 19 korriku, ndërsa kompanitë e mesme do të pasojnë në vitin 2030, tha Komisioni Evropian të hënën, transmeton Telegrafi.
Përveç kësaj, detyrimet ekzistuese të raportimit për kompanitë e mëdha për veshjet e pashitura të hedhura si mbeturina do të shtrihen edhe për kompanitë e mesme në vitin 2030.
Çdo vit, 4-9% e veshjeve të pashitura në Evropë shkatërrohen, duke gjeneruar rreth 5.6 milion ton metër emetime të dioksidit të karbonit (CO2).
Produktet e pashitura me vlerë 630 milionë euro (749.8 milionë dollarë) shkatërrohen në Francë çdo vit, ndërsa në Gjermani 20 milionë artikuj të kthyer hidhen.
"Shifrat mbi mbeturinat tregojnë nevojën për të vepruar", tha Komisionerja e Mjedisit e BE-së, Jessika Roswall.
"Me këto masa të reja, sektori i tekstilit do të fuqizohet për të lëvizur drejt praktikave të qëndrueshme dhe rrethore, dhe ne mund të rrisim konkurrueshmërinë tonë dhe të zvogëlojmë varësitë tona", shtoi ajo.
Rregullat e reja synojnë të "ulin mbeturinat, të zvogëlojnë dëmet mjedisore dhe të krijojnë një fushë loje të barabartë për kompanitë që përqafojnë modele biznesi të qëndrueshme", tha komisioni.
Disa përjashtime nga ndalimi do të zbatohen për arsye sigurie ose dëmtimi të produktit. /Telegrafi/