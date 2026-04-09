BE aktivizon Sistemin e ri të hyrje/daljes në Shengen, Shqipëria paralajmëron qytetarët
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka njoftuar qytetarët shqiptarë se nga data 10 prill 2026 hyn në funksion të plotë Sistemi Evropian i Hyrjes/Daljes (Entry/Exit System – EES) në 29 vendet e zonës Schengen Area.
Ky sistem i ri do të zëvendësojë vulosjen manuale të pasaportave me regjistrim elektronik të hyrjeve dhe daljeve për shtetasit e vendeve jo-anëtare të Bashkimit Evropian që udhëtojnë për qëndrime afatshkurtra deri në 90 ditë brenda një periudhe 180-ditore.
Sipas njoftimit zyrtar, sistemi ka nisur të aplikohet pjesërisht që prej tetorit 2025, ndërsa nga 10 prilli 2026 pritet zbatimi i plotë në të gjitha pikat kufitare.
Në hyrjen e parë pas kësaj date, qytetarëve do t’u regjistrohen të dhënat e pasaportës, fotografia e fytyrës dhe gjurmët e gishtërinjve.
Autoritetet theksojnë se refuzimi për dhënien e të dhënave biometrike do të sjellë refuzim të hyrjes në territorin Shengen.
Ministria paralajmëron se në fazën fillestare të zbatimit mund të ketë vonesa në aeroporte, porte dhe pika kufitare tokësore, ndaj udhëtarët këshillohen të paraqiten më herët dhe të planifikojnë kohën e udhëtimit.
Po ashtu, theksohet se nuk kërkohet aplikim paraprak për EES, pasi regjistrimi bëhet direkt në momentin e kalimit kufitar, ndërsa rregulli ekzistues i qëndrimit maksimal 90 ditë brenda 180 ditëve mbetet i pandryshuar.
Ministria u ka bërë thirrje qytetarëve që të informohen paraprakisht mbi procedurat e reja dhe të ndjekin udhëzimet zyrtare përpara udhëtimeve drejt vendeve të Shengenit.