BDI: Të ndalen punimet në objektin e destinuar për kazino pranë varrezave në Bllacë, kërkojmë hetim institucional
BDI kërkon sqarime nga qeveria, pasi pretendojnë se në afërsi të varrezave në Bllacë, po ndërtohet objekt, që sipas tyre, është në pronësi të një kompanie për lojëra të fatit.
BDI gjithashtu pyet se pse u tërhoq ligji me të cilin ekzekutivi premtonte largimin e lojërave të fatit nga afërsia e shkollave.
“Nëse konfirmohet se aty po ndërtohet objekt për veprimtari të lojërave të fatit, atëherë kemi të bëjmë me një nga vendimet më të papërgjegjshme dhe më fyese ndaj ndjenjave të qytetarëve. Varrezat nuk janë vend për kazino.Varrezat nuk janë zonë për bixhoz. Varrezat nuk janë hapësirë për fitim komercial. Prandaj kërkojmë menjëherë: Të publikohet destinimi real i objektit dhe gjithë dokumentacioni përkatës. Të ndalen punimet deri në sqarimin e plotë të rastit. Të hetohet se si është lejuar një veprimtari e tillë pranë varrezave. Të respektohet vullneti dhe ndjeshmëria e qytetarëve të kësaj zone. Dhe në fund, si shtesë e domosdoshme: qytetarët kanë të drejtë të dinë pse kjo qeveri tërhoqi edhe ligjin me të cilin premtonte largimin e lojërave të fatit nga afërsia e shkollave dhe zonave të ndjeshme”, thonë nga BDI.