BDI: Largimi i pesë punonjësve shqiptarë, vendim arbitrar i Stoilkoviqit
Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) ka reaguar ndaj vendimit të ministrit Ivan Stoilkoviq për largimin nga puna të pesë punonjësve shqiptarë në Ministrinë për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, duke e cilësuar atë si një proces me shkelje serioze procedurale dhe me elemente të theksuara arbitrariteti.
Në reagimin e saj, BDI thekson se ky vendim ngre shqetësime të mëdha për mënyrën e funksionimit të institucioneve publike dhe për respektimin e standardeve të sundimit të ligjit në vend. Sipas partisë, të dhënat e paraqitura tregojnë për një procedurë të kontestueshme si në aspektin procedural, ashtu edhe në atë material.
“Procedura disiplinore është zhvilluar jashtë afateve ligjore, çka e bën atë juridikisht të pavlefshme. Vendimi është marrë pa prova të mjaftueshme dhe pa përcaktim të qartë të përgjegjësisë individuale, ndërsa ekzistojnë indikacione serioze se argumentet janë ndërtuar më pas për të justifikuar një vendim tashmë të marrë”, thuhet në reagim.
BDI gjithashtu vlerëson se masa e ndërprerjes së marrëdhënies së punës është joproporcionale në raport me pretendimet, duke e konsideruar këtë si një tregues të një modeli të rrezikshëm të vendimmarrjes në administratë.
“Kur një ministër merr vendime pa respektuar afatet ligjore, pa prova të qëndrueshme dhe me pasoja ekstreme për qytetarët, atëherë kemi të bëjmë me arbitraritet”, thekson partia.
Sipas BDI-së, fakti që bëhet fjalë për pesë punonjës shqiptarë e bën këtë rast edhe më të ndjeshëm dhe kërkon transparencë të plotë, veçanërisht duke pasur parasysh rolin e ministrisë që duhet të garantojë marrëdhënie të barabarta ndërmjet bashkësive.
Në këtë drejtim, BDI kërkon publikimin e plotë të procedurave dhe vendimeve që kanë çuar në largimin e punonjësve, hetim institucional për respektimin e procedurave ligjore dhe rishqyrtim të menjëhershëm të vendimeve në përputhje me ligjin dhe standardet e administratës publike.
“Institucionet nuk mund të funksionojnë mbi vendime selektive dhe të pambështetura në ligj. Çdo devijim nga procedura krijon pasiguri për çdo punonjës në administratë dhe dëmton besimin e qytetarëve”, thuhet në fund të reagimit, duke e cilësuar rastin si një test për seriozitetin e institucioneve dhe përkushtimin ndaj barazisë dhe ligjshmërisë.