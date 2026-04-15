BBC do të shkurtojë deri në 2,000 vende pune në dy vitet e ardhshme
BBC tha të mërkurën se do të shkurtojë deri në 2,000 vende pune në dy vitet e ardhshme për shkak të një peizazhi sfidues mediatik.
Drejtori i përkohshëm i përgjithshëm (DG) i BBC-së, Rhodri Talfan Davies, tha në një deklaratë për stafin se "ndërsa ende duhet të punojmë me detajet, parashikojmë që numri i përgjithshëm i vendeve të punës do të bjerë me 1,800-2,000".
Shkurtimet u njoftuan në ekranin e lajmeve të BBC-së të mërkurën pasdite, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Drejtori i përkohshëm i përgjithshëm tha në deklaratën për agjencinë e lajmeve AFP se shkurtimet e vendeve të punës ndodhën për shkak se BBC përballet me "presione të konsiderueshme financiare, të cilave duhet t'u përgjigjemi me shpejtësi".
Organizata duhet të shkurtojë 500 milionë £ (575 milionë €) nga kostot e saj operative prej 5 miliardë £ (5.7 miliardë €), me shumicën e këtyre kursimeve të nevojshme në vitet 2027 dhe 2028, tha ai.
Ky do të jetë raundi më i madh i shkurtimeve të vendeve të punës në korporatën e transmetimit në pothuajse 15 vjet, raportuan agjencia e lajmeve ITV News dhe The Press Association. /Telegrafi/