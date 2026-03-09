Bayerni synon rinovimin e kontratës së Harry Kane pas një sezoni të jashtëzakonshëm
Bayern Munich po planifikon të rinovojë kontratën e sulmuesit të tyre kryesor, Harry Kane, në përpjekje për të siguruar të ardhmen e kapitenit të Anglisë te klubi gjerman.
Sipas raportimeve, gjigantët gjermanë janë të gatshëm t’i ofrojnë 32-vjeçarit një rritje pagese si pjesë e marrëveshjes së re.
Negociatat po udhëhiqen nga CEO i Bayernit, Jan-Christian Dreesen, i cili ka zhvilluar tashmë diskutime fillestare me përfaqësuesit e Kane.
Kane ka shfaqur një formë të jashtëzakonshme këtë sezon, duke luajtur në 37 ndeshje dhe duke shënuar 45 gola, ndërkohë që ka dhuruar edhe 5 asistime.
Ky rekord i jashtëzakonshëm e ka forcuar statusin e tij si një nga sulmuesit më produktivë në Evropë.
Bayerni është i vendosur të mbajë në skuadër sulmuesin e tyre kryesor, duke theksuar synimin për të ndërtuar ekipin rreth Kane, në përpjekje për sukses në kampionatin vendas dhe në garat evropiane. /Telegrafi/