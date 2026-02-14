Bayern Munich identifikon yllin e ri të Ligës Premier si zëvendësues ideal të Harry Kane
Bayern Munich ka përfshirë zyrtarisht sulmuesin brazilian të Brentfordit, Igor Thiago, si kandidatin kryesor për të zëvendësuar Harry Kane.
Vetëm 24 vjeç, sulmuesi nga Amerika e Jugut ka shpërthyer në skenën e futbollit britanik me një forcë të jashtëzakonshme, duke tërhequr vëmendjen e klubeve më të mëdha evropiane.
Megjithëse interesimi nga Gjermania është i fortë, operacioni nuk është i thjeshtë për shkak të kërkesave financiare të vendosura nga klubi anglez që nga fillimi i këtij viti.
Brentford ka vendosur një çmim minimal prej 80 milion eurosh për yllin e tij, duke reflektuar rëndësinë strategjike të lojtarit.
Igor Thiago ka rinovuar së fundmi kontratën që e mban deri në verën e vitit 2031, me një opsion për një sezon shtesë.
Kjo situatë kontraktuale i jep klubit britanik një pozicion absolut fuqie ndaj çdo oferte të mundshme nga gjiganti bavarez.
Megjithatë, mundësia për t’iu bashkuar Bayern Munich është një “tren” që kalon vetëm disa herë gjatë karrierës së një sportisti profesionist.
17 golat e shënuar në kampionatin aktual të Ligës Premier janë prezantimi më i mirë për paraqitjet e tij para bordit të drejtuar nga Herbert Hainer.
Bayern Munich e di se duhet të veprojë me shpejtësi nëse dëshiron të shmangë përfshirjen në një ankand që do të rrisë çmimin e lojtarit.
Profili i Igor Thiago përputhet në mënyrë të përkryer me stilin e drejtpërdrejtë dhe agresiv të lojës që historikisht ka karakterizuar ekipin më të dekoruar të Gjermanisë./Telegrafi/