Bastisje në Strugë, Kërçovë dhe Ohër - policia sekuestron armë, municion dhe marihuanë
MPB Maqedoni njofton se më dje (23.03.2026) në orën 19:45 në Strugë, oficerët e policisë nga Departamenti për Punë të Brendshme privuan nga liria L.R. (19) dhe vëllain e tij 15-vjeçar për shkak të ekzistencës së dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale "prodhim, posedim, ndërmjetësim dhe tregtim i paautorizuar i armëve ose materialeve shpërthyese".
Gjatë bastisjes në shtëpinë e tyre në Strugë, të kryer me urdhër gjykate, u gjetën dhe u konfiskuan një pistoletë "Dessert Lort" kalibri 9 mm dhe një kornizë bosh për pistoletën, të cilën e posedonin pa leje dhe për të cilën i mituri deklaroi se prindërit e tij nuk ishin të njohur.
"Më 23.03.2026 në orën 17:00 në Kërçovë, oficerët e policisë nga Zyra e Jashtme për Çështje Penale Kërçovë e privuan nga liria B.B. (52) nga Kërçova. Gjatë një bastisjeje në shtëpinë e tij, të kryer me urdhër gjykate, u gjetën dhe u sekuestruan 23 copë municion kalibri 9 mm".
"Më 23.03.2026 në orën 16:35 në Ohër, oficerët e policisë nga Departamenti për Trafikim të Paligjshëm të Drogës dhe Armëve pranë SPB Ohër e privuan nga liria Sh.F. (37) nga Ohri. Gjatë një bastisjeje në shtëpinë e tij, të kryer me urdhër gjykate, u gjet dhe u sekuestrua marihuanë".
"Prokurori publik kompetent është njoftuar për ngjarjet dhe pas dokumentimit të plotë të rasteve, kundër personave do të ngrihen akuza përkatëse", njoftoi MPB.