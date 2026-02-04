Bastisje në një shtëpi të pabanuar në Leposaviq - gjenden armë, uniforma dhe flamuj të Serbisë
Njësiti policor ka bërë bastisje në një shtëpi të pa banuar në të cilën kanë gjetur dhe sekuestruar armë, uniforma dhe flamuj.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së martës rreth orës 21:15, në Leposaviq.
Tutje bëhet e ditur se janë sekuestruar: dy armë të gjata, 151 fishekë, disa pjesë përcjellëse të armëve, pjesë të uniformave, si dhe 7 flamuj të Serbisë.
Siç bëhet e ditur në raport rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/