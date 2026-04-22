Bashkimi mposht Borën në fund dhe merr avantazhin në gjysmëfinale
Bashkimi e ka nisur me fitore serinë gjysmëfinale të play-offit ndaj Borës, duke triumfuar të mërkurën mbrëma në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren me rezultat 73:70.
Ndeshja ishte tejet dramatike dhe u vendos vetëm në aksionet e fundit. Bora e kishte nën kontroll takimin për pjesën më të madhe dhe pas çerekut të tretë krijoi epërsi prej 11 pikësh (59:48).
Megjithatë, Bashkimi reagoi fuqishëm në çerekun e katërt dhe arriti përmbysjen.
Rreth 2 minuta e 15 sekonda para fundit, skuadra prishtinase po udhëhiqte 70:66, por Shanon Shorter mori përgjegjësinë në momentet vendimtare.
Ai fillimisht ngushtoi epërsinë në 70:68 dhe më pas realizoi një treshe të madhe për 71:70 në të mirë të prizrenasve. Bora më pas humbi disa aksione rresht, ndërsa Shorter vulosi fitoren në fund për rezultatin përfundimtar 73:70.
Shorter ishte lojtari më i dalluar te Bashkimi me 28 pikë, 6 kërcime dhe 2 asistime, ndërsa Dequon Lake kontribuoi me 11 pikë dhe 8 kërcime. Te Bora, më efikasi ishte Jordan Dingle me 16 pikë dhe 3 kërcime.
Ndeshja e dytë e gjysmëfinales zhvillohet të shtunën në Prishtinë. Skuadra që arrin tri fitore kualifikohet në finalen e play-off të Superligës së Kosovës në basketboll. /Telegrafi/