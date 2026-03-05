Barcelona po mendon transferimin e mbrojtësit të Cityt, ai ka një çmim të arsyeshëm
Bordi i Barcelonës po shqyrton mundësinë e transferimit të mbrojtësit holandez të Cityt, Nathan Ake.
Holandezi mund të largohet për një çmim të arsyeshëm nga Etihad Stadium në verë.
I vendosur për të përmirësuar mbrojtjen e skuadrës, Barcelona ka vënë syrin tek Ake. Sipas 3Cat, mbrojtësi është një nga lojtarët më të admiruar nga drejtori sportiv aktual i klubit, portugezi Deco.
Përveç cilësive fizike dhe teknike dhe përvojës së tij të gjerë, Ake përshtatet me profilin e kërkuar për shkak të kostos së tij të arsyeshme.
Me kontratën që skadon në 2027 dhe me një rol relativisht të vogël te City (katër herë si titullar në Ligën Premier këtë sezon), ai mund të largohet për një çmim të përballueshëm.
Në moshën 31 vjeç, Ake konsiderohet një mundësi e mirë tregu dhe një alternativë ndaj dy mbrojtësve që aktualisht mbeten opsionet e preferuara të Barcelonës: holandezi Micky van de Ven (Tottenham) dhe italiani Alessandro Bastoni (Inter Milan).
Megjithatë, të dy përfaqësojnë një shpenzim që aktualisht është i papërballueshëm për arkat e klubit.
Një produkt i akademisë së të rinjve të Feyenoord, Ake ka luajtur më parë për Chelsea, Reading, Watford dhe Bournemouth para se të bashkohej me Cityn, ku ka grumbulluar 169 paraqitje zyrtare (10 gola dhe 3 asistime). /Telegrafi/