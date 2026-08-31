Barcelona interesohet për yllin e madh të Galatasaray, por bisedimet nuk kanë avancuar
Barcelona ka diskutuar mundësinë e transferimit të Victor Osimhen, por deri më tani bisedimet nuk kanë sjellë asnjë përparim konkret.
Sulmuesi nigerian është marrë në konsideratë nga drejtuesit e klubit katalanas si një prej opsioneve për përforcimin e repartit ofensiv, teksa Barcelona po vlerëson mundësinë për të bërë një lëvizje për 27-vjeçarin.
Megjithatë, një transferim i Osimhen në “Camp Nou” duket i vështirë në këtë fazë.
Galatasaray ka përsëritur vazhdimisht se nuk ka ndërmend ta shesë sulmuesin dhe vazhdon të qëndrojë i palëkundur në qëndrimin e tij për të ardhmen e lojtarit.
Për këtë arsye, Barcelona nuk ka arritur të bëjë përparim të rëndësishëm në përpjekjet për të transferuar Osimhen.
Situata mund të ndryshojë vetëm nëse Galatasaray e zbut qëndrimin e tij, por për momentin sulmuesi nigerian mbetet i paarritshëm në afatin kalimtar. /Telegrafi/