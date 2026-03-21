Barcelona e bën prioritet afrimin e një portieri të ri, i nis negociatat me agjentët e spanjollit
Drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, është takuar me përfaqësuesit e portierit të Real Sociedadit, Alex Remiro, për të eksploruar një transferim të mundshëm gjatë afatit kalimtar veror, raporton SPORT.
Pavarësisht ardhjes së Joan Garcia verën e kaluar, Barcelona mbetet e hapur për të shtuar një portier rezervë.
Remiro, është aktualisht titullar i padiskutueshëm te Real Sociedadi dhe ka një klauzolë lirimi prej 70 milionë eurosh, megjithatë këtë verë do të hyjë në vitin e fundit të kontratës, gjë që mund të ulë çmimin e transferimit.
Nëse transferohet, Remiro do të shërbente si rezervë e Garcias, duke i dhënë pushim 24-vjeçarit kur të jetë e nevojshme. Ende nuk është marrë vendim përfundimtar, teksa Barcelona duhet të ketë parasysh edhe funksionimin sipas rregullit financiar 1:1.
Remiro është vëzhguar nga Barcelona edhe në sezonet e kaluara dhe interesi për një portier me përvojë mbetet pjesë e strategjisë më të gjerë të klubit, e cila përfshin gjithashtu prioritetin për një sulmues qendre dhe një mbrojtës qendror me këmbë të majtë./Telegrafi/