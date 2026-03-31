Ballokumja e Elbasanit shpallet trashëgimi kulturore jomateriale
Riti tradicional i përgatitjes së ballokumes është shpallur zyrtarisht pjesë e trashëgimisë kulturore jomateriale, duke vlerësuar një nga simbolet më të dashura dhe më përfaqësuese të Elbasanit.
Kështu u bë e ditur sot nga faqja zyrtare e Bashkisë së Elbasanit.
Sipas njoftimit thuhet se kjo ëmbëlsirë unike nuk është thjesht një recetë, por një trashëgimi e gjallë që amvisat elbasanase e kanë ruajtur dhe përcjellë prej shekujsh.
“Nga brezi në brez, përgatitja e ballokumes ka mbetur një ritual i veçantë familjar, i lidhur ngushtë me kujtesën, identitetin dhe traditat e qytetit. E pandarë nga Dita e Verës, ballokumja simbolizon festën, gëzimin dhe ardhjen e pranverës. Çdo vit, në këtë ditë të veçantë, tryezat elbasanase mbushen me këtë ëmbëlsirë tradicionale, duke rikthyer në jetë një zakon të hershëm që vijon të mbetet i fortë edhe sot”, thuhet në njoftim.
Tutje në njoftim thuhet se shpallja e saj si trashëgimi kulturore jomateriale përforcon rëndësinë që ballokumja ka në kulturën shqiptare dhe në veçanti në identitetin e Elbasan, duke e kthyer atë në një simbol të gjallë të traditës që vijon të jetojë ndër breza.
Ballokumja mbetet kështu një urë lidhëse mes së shkuarës dhe së tashmes, një shije që rrëfen histori, një traditë që vazhdon të jetojë dhe një simbol krenarie për çdo elbasanas. /Telegrafi/