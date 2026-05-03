Ballkani në garë për titull, Llapi për mbijetesë: Publikohen formacionet zyrtare
Ballkani është nikoqir i Llapit, në kuadër të përballjes së xhiros së 32-të në Superligën e Kosovës.
“Xhebrailat” kanë nevojë vetëm për fitore për të mbetur në garë për titull, andaj pikët e plota janë të domosdoshme.
Në anën tjetër, edhe Llapi ndodhet në një pozitë jo të mirë pasi zë pozitën e parafundit në tabelë.
Formacionet zyrtare:
Ballkani: Gulobovic; Potoku, Jashanica, Batarelo, Vokrri, Giovanni, Deliu, Domgjoni, Kryeziu, Tolaj, Alidema
Llapi:
Përballja do të zhvillohet nga ora 15:00./Telegrafi/
