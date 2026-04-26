Ballkani ende ëndërron titullin, e mposht Ferizajn
Ballkani ka marrë një fitore të madhe për të mbetur ende në garën për titull, duke mposhtur në shtëpi Ferizajn.
Skuadra nga Suhareka triumfoi me rezultat komod 2-0.
Ballkani ishte më dominuese gjatë periudhës më të madhe të kohës, duke krijuar raste të njëpasnjëshme nga minuta e parë.
Giovanni e zhbllokoi epërsinë me një gol të bukur me kokë pas një harkimi (22’).
Ferizaj faktikisht e gjeti golin e barazimit mirëpo që u anulua për pozitë jashtë loje.
Ndërsa, për golin e dytë u përkujdes sulmuesi Valentin Serebe pas një topi të kthyer (80’).
Fitoren krejt në fund e vulosi Diar Vokrri për ta lënë të shtangur portierin mysafir (88').
Kësisoj, Ballkani shkon në kuotën e 52 pikëve ndërsa Ferizaj renditet në pozitën e tetë me 33 sosh./Telegrafi/
