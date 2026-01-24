Balla reagon për protestën e PD: Asgjë e re nga keqbërësi Sali Berisha
Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste ka reaguar menjëherë pas protestës kombëtare të PD-së, ku në një status në rrjete sociale u shpreh se nuk kishte asgjë të re nga fronti i Sali Berishës, ndërsa e cilësoi këtë të fundit si keqbërës.
“Asgjë e re nga fronti i së keqes dhe keqbërësi Sali Berisha. Shpresoj që punonjësit e policisë të lënduar nga molotovët dhe mjetet/lëndët e tjera të paligjshme të mos kenë dëmtime serioze”, shkruan Balla.
