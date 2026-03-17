Bakllava me çokollatë, lajthi dhe arra: Receta që bashkon traditën me modernen
Kombinimi ideal i krokantes, aromës së arrave dhe finesës së çokollatës për një ëmbëlsirë festive të paharrueshme
Bakllavaja është sinonim i festave, por kur asaj i shtohet çokollata dhe një kombinim i zgjuar i lajthisë dhe arrës, ajo shndërrohet në një ëmbëlsirë më të pasur, më të balancuar dhe më moderne.
Kjo recetë ruan shpirtin tradicional, duke sjellë njëkohësisht një dimension të ri shijeje që i përshtatet çdo tryeze festive.
Bakllavaja me çokollatë, lajthi dhe arra është një version i përkryer i ëmbëlsirës tradicionale, ku shijet klasike dhe moderne bashkohen në harmoni të plotë. Ajo është zgjedhja ideale për festat e Bajramit dhe për çdo rast kur dëshironi të ofroni diçka ndryshe, por njëkohësisht familjare, transmeton Telegrafi.
Përbërësit
Për petët:
- 500 g kore për bakllava
- 200–250 g gjalpë i shkrirë
Për mbushjen
- 200 g lajthi të bluara
- 150 g arra të bluara
- 100 g çokollatë (qumështi ose për gatim; sipas dëshirës edhe çokollatë e zezë)
- 2 lugë kakao pluhur
- 2 lugë sheqer
- 1 lugë çaji vanilje
Kombinimi lajthi + arra krijon ekuilibrin perfekt mes aromës dhe strukturës.
Për sherbetin:
- 250 g sheqer
- 250 ml ujë
- 1 lugë gjelle mjaltë
- 1 lugë çaji kakao (opsionale)
- 1 lugë gjelle lëng limoni
Përgatitja hap pas hapi
1. Përgatitja e mbushjes
Në një enë përzieni lajthitë dhe arrat me kakaon, sheqerin dhe vaniljen.
Shtoni në fund copëzat e çokollatës dhe përziejini lehtë.
Mbushja duhet të jetë aromatike dhe jo shumë e imët.
2. Shtresimi
- Lyeni tepsinë me gjalpë
- Vendosni 3–4 petë dhe lyeni secilën me gjalpë
- Shtoni një shtresë të hollë të mbushjes
- Vazhdoni njësoj deri në fund
- Përfundoni me 3–4 petë sipër
Priteni në rombe ose katrorë para pjekjes.
3. Pjekja
Piqeni në 170°C për 45–60 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë dhe të bëhet krokante.
4. Përgatitja e sherbetit
Zieni ujin dhe sheqerin për rreth 10 minuta.
Shtoni mjaltin dhe kakaon (nëse e përdorni), përziejini dhe në fund shtoni lëngun e limonit.
Sherbeti duhet të jetë pak më i trashë se ai klasik.
5. Kombinimi final
Menjëherë pasi bakllava të dalë nga furra, hidhni mbi të sherbetin e nxehtë.
Lëreni të pushojë 6–8 orë (ideal gjatë natës) që të përthithë shijet.
Këshilla për rezultat perfekt
- Përdorni kombinimin lajthi + arra për shije më të pasur
- Nëse përdorni çokollatë qumështi, ulni pak sheqerin
- Për shije më intensive përdorni çokollatë të zezë
- Mos e teproni me sherbet që të ruhet krokantja
Sugjerim servirjeje
Kjo bakllavë shoqërohet në mënyrë perfekte me:
- kafe të zezë
- çaj
Për dekor:
- lajthi ose arra të grimcuara
- pak çokollatë të shkrirë sipër
Ju bëftë mirë. /Telegrafi/