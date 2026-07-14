Bajrami reagon pas publikimit të gjendjes në Pediatri: Shëndetësia është në alarm
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, ka kritikuar ashpër gjendjen në sektorin e shëndetësisë, duke e akuzuar qeverinë për keqmenaxhim, korrupsion dhe dështim në sigurimin e shërbimeve bazë për pacientët.
Në një reagim publik, Bajrami tha se gjendja reale në sistemin shëndetësor nuk mund të vlerësohet nga konferencat për media apo statistikat zyrtare, por nga kushtet me të cilat përballen pacientët në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
“Nëse doni ta dini çfarë shteti kemi, mos e gjykoni nga konferencat për media, nga shifrat që qeveritarët i prezantojnë çdo ditë. Pyetni të sëmurët. Shkoni në Pediatri, Gjinekologji, Onkologji, Ortopedi dhe shihni listat e pritjes”, ka shkruar Bajrami.
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Ajo theksoi se mjekët dhe infermierët nuk duhet të fajësohen për situatën, pasi sipas saj ata punojnë në kushte të vështira dhe vazhdojnë ta mbajnë funksional sistemin shëndetësor.
“Përgjegjësia nuk është e tyre”, u shpreh ajo.
Bajrami vlerësoi se, pas gjashtë vjetësh qeverisje me të gjitha nivelet e pushtetit dhe me një buxhet prej rreth katër miliardë eurosh në vit, gjendja aktuale në shëndetësi është e papranueshme.
“Gjendja në shëndetësi ka emër: emri i saj është korrupsion”, deklaroi deputetja.
Sipas saj, në sektorin e shëndetësisë zhvillohen tenderë me vlera të mëdha për shërbime dhe furnizime, ndërsa pacientët vazhdojnë të përballen me mungesë barnash, materiale mjekësore dhe kushte jo të mira nëpër klinika.
Ajo iu referua edhe raportimeve për mungesën e barnave për trajtimin e kancerit të gjirit në QKUK, duke pretenduar se pacientët po detyrohen t’i blejnë vetë ato.
Në fund, Bajrami tha se përgjegjësinë për gjendjen aktuale e mban qeveria.
“Sot gjendja në shëndetësi është alarm, sepse kur dështon shëndetësia, nuk dështon vetëm qeveria, dështon shteti”, përfundoi ajo. /Telegrafi/