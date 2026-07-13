QKUK formon komision për rastin në Pediatri, suspendon punëtorin teknik dhe merr masa ndaj 4 infermierëve
Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) ka njoftuar se ka formuar një komision ad-hoc për të zhvilluar hetim administrativ lidhur me rastin e raportuar në Klinikën e Pediatrisë, pas shqetësimeve të ngritura publikisht nga një familje për trajtimin e fëmijës së tyre.
"Drejtori i QKUK-së ka marrë vendim për formimin e një komisioni ad-hoc, i cili po zhvillon një hetim të plotë administrativ për të verifikuar të gjitha rrethanat e rastit. Hetimi do të përfshijë shqyrtimin e pretendimeve lidhur me trajtimin e pacientit, komunikimin dhe sjelljen e stafit, si dhe çdo lëshim eventual, nga ato menaxheriale deri te ato teknike", thuhet në njoftimin e QKUK-së.
QKUK bën të ditur se gjatë verifikimeve fillestare janë konstatuar disa parregullsi, përfshirë edhe ato të pasqyruara në fotografitë e publikuara.
Për këtë arsye, janë dhënë vërejtje ndaj personave përgjegjës në zinxhirin hierarkik menaxherial, ndërsa është suspenduar përkohësisht një punëtor i shërbimeve teknike.
"Për të mundësuar zhvillimin e paanshëm të hetimit administrativ lidhur me pretendimet për trajtimin e pacientit, komunikimin dhe sjelljen e stafit, janë ndërmarrë masa të përkohshme administrative ndaj katër (4) infermierëve", thuhet tutje në njoftim.
QKUK ka bërë të ditur se, pas përfundimit të hetimit administrativ, do ta njoftojë publikun për gjetjet e komisionit dhe masat që do të ndërmerren, me synim ruajtjen dhe forcimin e besimit të qytetarëve në institucionet publike shëndetësore./Telegrafi/