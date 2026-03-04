Bajrami, LVV-së: Mashtrues, kësaj radhe nuk ka me ju ecë
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të kryetares së Kuvendit, Albulena Haxhiu, e cila tha se nuk mund ta thërrasë seancën për zgjedhjen e presidentit pa qenë në garë të paktën dy kandidatë.
Në një postim të fortë në rrjetet sociale, Bajrami e quajti Haxhiun “mashtrues” dhe theksoi se Kuvendi ka mjaft deputetë për të siguruar nënshkrimet për dy kandidatë.
“66 vota i keni. Sa herë është zgjedhur presidenti, edhe kundërkandidatin e ka propozuar partia prej të cilës ka ardhur presidenti. Pra, 66 deputetë mund t’i bëjnë lehtë nënshkrimet për dy kandidatë,” shkruan Bajrami.
Ajo shtoi se zgjedhja e presidentit nuk mund të bëhet pa marrëveshje ose konsensus mes partive politike.
“Prapë po doni me luajtur me kartën e përgjegjësisë? Jo kësaj radhe nuk ka me ju ecë. Jeni në rënie të lirë; sot edhe ata që ju kanë votuar më 28 dhjetor janë kundër,” tha Bajrami.
Deputetja e LDK paralajmëroi se abuzimi me vullnetin e qytetarëve do të ketë pasoja.
“Sa më lart ngjitesh, rënia dhemb më shumë, por në rastin tuaj, rënia është e domosdoshme, sepse ju jeni abuzues të vullnetit të popullit,” përfundoi Bajrami./Telegrafi.