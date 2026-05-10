Bajrami i reagon Armend Mujës, kërkon subvencionim të plotë të zinxhirit të qumështit
Ish-deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami i ka reaguar ministrit në detyrë të Bujqësisë, Armend Muja, pas deklaratave të tij lidhur me krizën në sektorin e qumështit.
Bajrami ka thënë se sektori i bujqësisë nuk ndihmohet me deklarata, por me masa konkrete mbështetëse nga Qeveria.
“Nuk ka ligjëratë që e ndihmon sektorin e bujqësisë. Qeveria duhet ta subvencionojë qumështin – krejt zinxhirin: fermerin, përpunuesin dhe tregtarin, deri në masën që qumështi vendor të bëhet konkurrues në treg në krahasim me atë të importuar”, ka shkruar ajo.
Sipas saj, dallimi i çmimit mes qumështit vendor dhe atij të importuar duhet të jetë deri në 20 centë për litër, në mënyrë që konsumatorët të zgjedhin produktin vendor.
Ajo ka kërkuar që këto masa të vazhdojnë deri në konsolidimin e sektorit të qumështit, duke shtuar se politika të ngjashme duhet të aplikohen edhe për produkte të tjera vendore.
Reagimi i Bajramit vjen pasi Muja deklaroi se sektori i qumështit po përballet me presione të jashtme dhe se ka tendenca për zëvendësimin e yndyrave shtazore me yndyra bimore dhe qumësht pluhur. /Telegrafi/