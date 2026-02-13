Babai i Rodrit flet për të ardhmen e yllit spanjoll mes thashethemeve që e lidhin me Real Madridin
Babai i mesfushorit të Manchester Cityt, Rodri, ka dhënë një përditësim të rëndësishëm mbi të ardhmen e djalit të tij në “Etihad Stadium”, duke pranuar se negociatat janë në zhvillim e sipër, por pa përjashtuar mundësinë e një largimi të mundshëm.
Me Real Madridin që raportohet se po e monitoron nga afër situatën, fituesi i “Topit të Artë” përballet me një verë vendimtare, ndërsa synon të rikthehet në formën e tij më të mirë fizike përpara Kupës së Botës 2026.
E ardhmja e Rodrit ka qenë prej kohësh një temë e nxehtë në futbollin europian, teksa kontrata e tij aktuale me Manchester Cityn i afrohet skadimit në vitin 2027.
Reprezentuesi spanjoll, i cili ka qenë shtylla kryesore e dominimit të Pep Guardiolës që prej transferimit nga Atletico Madrid në vitin 2019, raportohet se është një nga objektivat kryesorë të Real Madridit.
Duke folur në një ceremoni çmimesh në Madrid, babai i Rodrit, Antonio Hernandez, komentoi spekulimet rreth të ardhmes së të birit.
Ndërsa theksoi se 29-vjeçari është i lumtur në Manchester, ai nuk garantoi rinovimin e kontratës.
“Nëse do të thosha diçka, do të më duhej t’ju vrisja", bëri shaka Hernandez me gazetarët kur u pyet për këtë çështje.
“Nuk mund të them asgjë. Ai është shumë rehat aty ku është. Është e mundur që ende të mos e dijë [se ku do të luajë]. Ai është në negociata. Por unë nuk di asgjë. Historia ende nuk është shkruar”.
18 muajt e fundit kanë qenë më sfiduesit në karrierën e lavdishme të Rodrit.
Pas një dëmtimi të rëndë të ligamentit të kryqëzuar në shtator 2024, mesfushori u detyrua të qëndronte jashtë fushave për një vit të plotë, një ndërprerje e dhimbshme për një lojtar që ndodhej në kulmin e formës së tij dhe sapo kishte fituar Topin e Artë./Telegrafi/