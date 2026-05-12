Babai i Ervis Martinajt paraqitet për herë të dytë në GJKKO
Është paraqitur për herë të dytë në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në procesin për pronat e djalit të tij, babai i Ervisit Martinajt, Mustafa Martinaj. Seanca është shtyrë sërish për shkak të mungesës së dy avokatëve.
Pas seancës, në një prononcim për gazetarët, Mustafa Martinaj ka deklaruar se nuk ka asnjë lëvizje nga autoritetet sa i përket zbardhjes së ngjarjes së zhdukjes së djalit të tij, Ervis Martinaj.
“Nuk duan ta zbardhin, prandaj e lënë në Kurbin, pasi ua kam dhënë koordinatat e sakta dhe emra konkretë”, është shprehur ai.
Sipas tij, në moszbardhjen e ngjarjes janë të përfshirë edhe drejtues të policisë kriminale gjatë viteve të fundit.
“I kam thënë të gjitha në SPAK kur erdha dëshmova me kërkesën time, askush nuk është interesuar që atëherë”, ka përfunduar Mustafa Martinaj.
— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) May 12, 2026