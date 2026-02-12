Aventura e jashtëzakonshme e gjermanit - shkoi në Afrikë për të gjetur telefonin që ia kishin vjedhur
Një qytetar gjerman udhëtoi në Afrikë për të gjetur telefonin e tij të vjedhur.
Një burrë nga Aachen kishte humbur telefonin e tij. Ai aktivizoi gjurmimin e lokacionit dhe zbuloi se iPhone e kishte në Afrikë, 5000 kilometra larg Gjermanisë.
Më pas u premtoi ndjekësve në Instagram se do të fluturonte në Senegal nëse postimi në rrjetet sociale do të merrte 10 mijë pëlqime.
Ai përfundoi duke marrë trefishin e pëlqimeve të nevojshme, kështu që u detyrua të mbante premtimin.
Burri udhëtoi me autostop për në Bruksel dhe më pas fluturoi drejt Dakarit.
Në Senegal, iu këshillua të shmangte zonën e rrezikshme ku ishte gjurmuar telefoni, ndërsa policia refuzoi të ndihmonte për shkak të lokacionit jo të saktë.
Megjithatë, blogeri vazhdoi kërkimin me ndihmën e një banori lokal dhe shpejt gjeti telefonin në një dyqan të telefonave.
Pas një debati të gjatë dhe një kërcënimi për të raportuar shitësin autoriteteve për shitje të mallrave të vjedhura, ai më në fund mori përsëri iPhone e tij. /Telegrafi/