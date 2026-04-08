AUV parandaloi rrezikun e futjes së sëmundjeve infektive në Maqedoni
Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë njofton se në vendkalimin kufitarë Qafë Thanë ka ndaluar transportimin e lëkurës transit nëpër Maqedoni.
"Si pjesë e kontrolleve të intensifikuara në pikat kufitare, veterinerët zyrtarë të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), në vendkalimin kufitar Qafë Thanë, reaguan në kohën e duhur dhe refuzuan një ngarkesë prej mbi 10 ton lëkurë qengji me origjinë nga Republika e Shqipërisë, e cila duhej të kalonte tranzit nëpër vendin tonë.
Dërgesa u kthye në përputhje me masat parandaluese të miratuara për t'u mbrojtur nga përhapja e sëmundjes Murtaja e Kafshëve të Vegjla, e cila është e pranishme në Shqipërinë fqinje.
Me këtë vendim, AUV-ja tregoi edhe një herë një nivel të lartë profesionalizmi dhe gatishmërie për parandalimin në kohë të rreziqeve të mundshme shëndetësore. Me këtë aktivitet, AFV-ja konfirmoi edhe një herë rolin e saj kyç si mbrojtëse e shëndetit publik, sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së prodhimit vendas", thonë nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Maqedoninë e Veriut./Telegrafi/