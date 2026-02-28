Automobilat modernë dhe zëvendësimi i akumulatorit - pse është më mirë që kjo punë t’u lihet specialistëve?!
Ju është prishur bateria (akumulatori) në një automobil modern? A është e lehtë ta zëvendësoni?
Puna më e rëndë fizike nuk është e vështirë, por… ADAC (Klubi Gjerman i Automobilizmit) këshillon që këtë ta mos e bëjnë personat pa përvojë.
Ndërsa zëvendësimi i akumulatorit ishte relativisht i thjeshtë para 20 vitesh, teknologjia e sotme është shumë më komplekse dhe e ndjeshme për shkak të shumë komponentëve elektronikë, si sistemet e sigurisë aktive dhe elektronika e shumtë që është aty për komoditetin e shoferit dhe pasagjerëve.
Çfarë duhet të keni parasysh gjatë zëvendësimit të akumulatorit në veturë, veçanërisht te modelet me sistem start-stop?
Automjetet moderne dhe shumë modele më të vjetra me sistem start-stop shpesh kanë sistem menaxhimi të baterisë, i cili pas zëvendësimit kërkon riprogramim me pajisje të posaçme.
Shkëputja e baterisë mund të bëjë që radioja, sistemi i alarmit dhe elektronika tjetër e automjetit të humbasin cilësimet dhe të kërkojnë ri-inicializim.
Në disa raste, mund të jetë e nevojshme edhe fshirja e kodeve të gabimeve.
Me automjetet moderne, është më mirë që kjo punë t’u lihet profesionistëve. /Telegrafi/