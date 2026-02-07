Automjeti elektrik nuk do të ndizet kaq shpesh sa ata me benzinë ose dizel
Norvegjia është lider evropian në elektromobilitet dhe është një shembull i shkëlqyer për studime mbi sigurinë e automjeteve elektrike.
Në fund të qershorit 2025, në Norvegji ishin regjistruar 3.093.293 automjete personale, prej të cilave 874.307 ishin elektrike.
Kjo do të thotë që automjetet elektrike përbënin 28,3 për qind të flotës kombëtare. Norvegjia mbetet një nga vendet e rralla ku automjetet elektrike përbëjnë më shumë se një të katërtën e të gjitha automjeteve dhe kjo pjesë vazhdon të rritet çdo vit.
Në gjysmën e parë të vitit 2025, shërbimet e emergjencës në Norvegji regjistruan 403 zjarre të automjeteve.
Nga këto, 359 përfshinin automjete me motor me djegie të brendshme, 12 hibride (HEV/PHEV) dhe vetëm 30 automjete elektrike. Pjesa e zjarreve të automjeteve elektrike në totalin e incidenteve ishte 7,4 për qind, shumë më e ulët se pjesa e tyre prej 28,3 për qind në flotën kombëtare, raporton Drejtoria për Sigurinë Shoqërore dhe Emergjencat civile.
Në vitin 2024, pati 63 zjarre të automjeteve elektrike, megjithëse flota e automjeteve elektrike kishte kaluar 803.559 njësi, gjë që tregon se norma vjetore mbeti relativisht e qëndrueshme. Pra, rritja e numrit të automjeteve elektrike të regjistruara nuk rezulton në një rritje proporcionale të zjarreve.
Nëse duhet të kërkohen rrethana lehtësuese për automjetet me benzinë dhe dizel, është fakti që flota e automjeteve elektrike është gjithsesi më e re.
Me fjalë të tjera, automjetet me dizel dhe benzinë janë mesatarisht më të vjetra se automjetet elektrike në rrugët e Norvegjisë. /Telegrafi/