Autobusi doli nga rruga dhe u përmbys, 16 të vdekur – pamje nga vendi i aksidentit në Brazil
Një autobus që po kthehej nga një festival fetar në verilindje të Brazilit ka dalë nga rruga në një kthesë dhe është përmbysur, duke vrarë të paktën 16 persona, përfshirë katër fëmijë, thanë zyrtarët.
Autobusi mbante rreth 60 persona kur u përmbys në brendësinë rurale të shtetit Alagoas të martën, duke “nxjerrë” disa pasagjerë ndërsa të tjerë mbetën të bllokuar nën rrënoja.
Qeveria rajonale e Alagoas tha në një deklaratë se shtatë gra, pesë burra dhe katër fëmijë ishin midis të vrarëve.
Aksidenti mbetet nën hetim dhe u përshkrua si "shumë kompleks".
Media braziliane raportoi se autobusi po kthehej nga festimet nga një festival fetar në shtetin e Cearës që tërheq mijëra besimtarë çdo 2 shkurt.
"Autobusi doli nga rruga në një kthesë, u përmbys dhe disa njerëz u hodhën jashtë", tha koloneli Andre Madeiro, drejtor i Departamentit të Aviacionit të Alagoas, i cili mori pjesë në operacionin e shpëtimit.
“Disa mbetën të bllokuar nën automjet. Ishte një aksident shumë i keq, madje edhe atipik”, tha ai në një konferencë për shtyp.
Të mbijetuarit e përplasjes, përfshirë një fëmijë të plagosur rëndë, u dërguan në spital, ku mbeten nën kujdes mjekësor.
Aksidentet vdekjeprurëse rrugore janë të zakonshme në Brazil.
Më shumë se 10,000 njerëz vdiqën në aksidente trafiku në Brazil në vitin 2024, sipas Ministrisë së Transportit. /Telegrafi/