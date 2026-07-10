Audi sjell ndryshime të mëdha - lidhen me dizajnin e brendshëm të automjeteve
Prodhuesi gjerman i veturave, Audi po përgatit ndryshime të mëdha në dizajnin e kabinës së automjeteve të tij. Kompania pritet të largohet nga tendenca e viteve të fundit, ku pjesa e brendshme dominohej nga ekranet e mëdha me prekje, dhe të rikthejë më shumë elemente tradicionale si butonat fizikë dhe komandat më praktike.
Sipas raportimeve, Audi ka kuptuar se shumë drejtues nuk janë plotësisht të kënaqur me kabinat e mbushura me ekrane, pasi përdorimi i tyre gjatë drejtimit mund të jetë më pak intuitiv dhe më shpërqendrues.
Për këtë arsye, modelet e ardhshme do të kenë një kombinim mes teknologjisë moderne dhe kontrolleve klasike.
Ndryshimi do të sjellë ekrane më të integruara, materiale me cilësi më të lartë dhe rikthimin e disa komandave fizike për funksione të përdorura shpesh, si klima, volumi apo disa rregullime të drejtimit. Qëllimi është krijimi i një ambienti më elegant, më funksional dhe më afër filozofisë tradicionale të markës.
Audi ka prezantuar tashmë një drejtim të ri dizajni me filozofinë “qartësi, fokus dhe thjeshtësi”, ku synohet një pamje më e pastër dhe më e përqendruar te elementet thelbësore.
Ekspertët e industrisë e shohin këtë si një kthesë të rëndësishme, pasi shumë prodhues të automjeteve kanë ndjekur vitet e fundit modelin e kabinave pothuajse tërësisht digjitale, të frymëzuara nga ekranet e mëdha të kompjuterëve dhe telefonave inteligjentë. Audi tani synon të rikthejë ekuilibrin mes teknologjisë dhe përdorshmërisë.
Ndryshimet pritet të shfaqen gradualisht në modelet e reja të markës gjatë viteve të ardhshme. /Telegrafi/