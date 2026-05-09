Audi nis "ofensivën" - 7 modele të reja në rrugë
Me disa prodhues veturash që ose po i zvogëlojnë linjat e tyre të prodhimit, Audi po ndjek qasjen e kundërt në vitin 2026.
Marka gjermane e luksit po përgatitet për një valë të madhe produktesh të reja që do të fillojnë këtë vit dhe do të shtrihen edhe në vitet e ardhshme.
Tashmë kemi parë disa nga modelet që do të vijnë, si RS5 i ri dhe Q4 i përditësuar.
Por ka shumë më tepër në rrugë që nuk i kemi parë ende, duke përfshirë disa SUV që Audi shpreson se do të bëjnë një përparim të vërtetë.
Disa nga këto modele nuk do të mbërrijnë deri më vonë gjatë vitit, por vala e parë e linjës së re të Audi është vetëm disa javë larg.
Modelet që do të debutojnë janë: Audi A2, Audi E7X, Audi RS5, Audi RS6, Audi Q4, Audi Q7 dhe Audi Q9. /Telegrafi/